Matino, rubano una batteria da "Brigos", denunciati. Sei nei guai per minacce e vessazioni

Proseguono su tutto il territorio le attività di controllo da parte dei carabinieri. I militari della compagnia di Casarano hanno effettuato una serie di arresti e denunciato persone per vari reati.

Il risultato dei controlli da parte dei militari dell'arma

A Matino invece i carabinieri hanno denunciato due uomini, R. F., 28enne residente a Ruffano e B.L., 41enne salentino che avevano messo a segno un furto all'interno del "Brigos" di Matino, attività commerciale che si trova sulla provinciale Parabita-Casarano. I due si sono impossessati di una batteria per autoveicoli pensando di farla franca. Ma così non è stato. I carabinieri li hanno individuati e denunciati. La batteria è stata restituita all'attività commerciale.

Minacce, intimidazioni e ingiurie sui social. Poi l'azione pratica: il danneggiamento dell'auto. Un 27enne residente a Ugento, R.S., è stato denunciato dai carabinieri perché responsabile di atti persecutori nei confronti di una sua concittadina. Io giovane ha agito sui social con messaggi di minacce, intimidazioni e ingiurie a mezzo instagram e poi le ha danneggiato l'auto.

Cinque invece gli uomini denunciati, sempre dai carabinieri di Ugento, perché ritenuti responsabili di aver posto in essere reiterate vessazioni e minacce nei confronti delle rispettive consorti o conviventi.

In manette è finito anche un 24enne (N.E.) residente Castrignano dei Greci che è riuscito, attraverso artifizi e raggiri, ad effettuare vari acquisti on line per un valore di 3mila euro, utilizzando illecitamente i codici di alcune carte di credito intestate alla vittima del raggiro.