Maxi controlli per questo Capodanno in zona rossa: caccia ai veglioni clandestini

Feste di Capodanno irrinunciabili per i furbetti che sono pronti a rompere i divieti del lockdown nazionale per non perdersi il brindisi di mezzanotte in compagnia.

È allerta massima tra le Forze dell'ordine, impegnate con grande spiegamento di uomini e mezzi, su tutto il Salento per evitare che, in maniera abusiva, si svolgano i tradizionali veglioni di San Sivestro. Caccia quindi ai cenoni clandestini che in tanti si starebbero apprestando a preparare in queste ore, o nelle proprie abitazioni o in strutture prese in affitto. E il timore è che l'organizzazione possa riguardare anche vere cene da parte di strutture della ristorazione, quindi con accesso a pagamento.



Nel Salento è la Questura ad essere in prima linea, tanto da aver emanato l'ordine tassativo di impedire riunioni clandestine, ritrovi non autorizzati, e impedire ai locali di restare aperti dopo le 22. Polizia, ma anche carabinieri e finanza, partono già da una loro mappa di ville e masserie nelle campagne per i controlli, che riguarderanno soprattutto le strade più trafficate ma anche, come detto, quelle che portano nell'entroterra. Per eludere i controlli (ma anche per non essere costretti a rientrare alle 22, prima del coprifuoco, lasciando a metà i festeggiamenti)tanti sono quelli che si sono organizzati anche per il pernottamento nello stesso luogo del veglione.



La preoccupazione è che rispetto al Natale, quando a muoversi sono state in particolare coppie o famiglie, durante la notte di San Silvestro siano invece amici e conoscenti a viaggiare insieme verso feste non consentite. Perché la voglia di buttarsi alle spalle questo orrendo 2020 è tanta e il desiderio di riunirsi con amici e parenti potrebbe prendere il sopravvento, come conferma Maurizio Pasca, presidente Silb, Sindacato italiano locali da ballo: «I locali si sono organizzati nel limite delle possibilità previste dalla legge, cioè al massimo con i menu da asporto e con cene in camera in hotel per chi ha prenotato per tempo. Diverso è il discorso delle abitazioni e delle ville private che saranno difficilmente oggetto di controlli a tappeto, nonostante si rischino multe salate. C'è chi riceverà gli ospiti, servirà un cenone e permetterà loro di fermarsi fino al mattino. Una situazione al limite, che non giova agli esercenti, i quali continuano a pagare il prezzo più alto di queste restrizioni e che non vedono la fine del tunnel. Un settore completamente al collasso che nel giro di un anno ha avuto un tracollo enorme. Di certo, per diverso tempo, le cose non potranno essere le stesse. Sentiamo parlare di un patentino che attesti la buona salute per accedere ai locali: se servirà a salvare il futuro di tante famiglie, siamo favorevoli e pronti ad accettare il nuovo sistema».



Controlli massicci quindi, per sventare la furbizia di quanti sottovalutano i pericoli e sono sprezzanti delle regole: così le ricerche degli investigatori, si sono spostate sui canali whatsapp e telegram dove i trasgressori potrebbero trovare un terreno fertile per reclutare partecipanti ai veglioni non autorizzati. Attenzione ai locali chiusi, ai luoghi meno frequentati, alle strade e alle piazze delle città dove non potranno ovviamente essere esplosi i tradizionali botti di fine d'anno. Carabinieri e poliziotti saranno in campo anche per verificare eventuali segnalazioni provenienti da privati cittadini. Se il vicino di casa segnalerà la festa abusiva, l'intervento delle forze dell'ordine non tarderà ad arrivare, come avvenne già l'estate scorsa in occasione delle grigliate condominiali sui terrazzi, individuate grazie agli elicotteri e ai droni.



Al di là della propria salute (e di quella di tutti gli invitati) si rischia non poco anche in termini di sanzioni.

Il divieto di assembramento, infatti, vale anche a Capodanno, e chi organizza feste e cene in casa rischia pesanti sanzioni amministrative (fino a 1.000). La Polizia - come ha ripetuto più volte Conte - non entrerà nelle case, ma ciò non significa che gli assembramenti in casa resteranno impuniti. Il governo ha concesso di festeggiare insieme a due persone non conviventi al massimo (al netto dei figli sotto i 14 anni e delle persone disabili e non autosufficienti) e chi invita più persone di quanto consentito può essere denunciato.

Quindi, fino a due persone, non si rischia alcuna sanzione amministrativa, purché lo spostamento da/verso l'abitazione altrui avvenga nel rispetto del coprifuoco (quindi entro le 22). Chi invita più di due persone non conviventi a casa per Capodanno viola da una parte il decreto Natale (che stabilisce il limite numerico) e dall'altra il divieto di assembramento, che riguarda tanto le comitive all'aperto che i party domestici in occasione di compleanni, festività e ogni altro evento. La multa per ciascun trasgressore è quella stabilita dal decreto Cura Italia: la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

