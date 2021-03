Weekend pre zona rossa, 3 bar sanzionati e chiusi tra Lecce e Gallipoli

Nel fine settimana appena trascorso, le Forze di Polizia sono state impegnate nel complesso compito di sorveglianza dei maggiori centri della provincia, effettuando servizi di vigilanza nelle aree urbane maggiormente frequentate da gruppi di giovani ed in particolare hanno verificato il rispetto delle norme anche da parte degli esercenti delle attività commerciali che sono autorizzate secondo l’ultimo Dpcm.

L’attività della Polizia di Stato si è concentrata, in particolare, nel capoluogo e nelle zone aree di competenza territoriale che hanno sede i Commissariati di Galatina, Gallipoli, Nardò, Otranto e Taurisano, all’esito della quale, sono state identificate 600 persone, controllati 55 esercizi commerciali, sono state contestate 5 sanzioni per il mancato uso dei Dpi e 3 sanzioni ai titolari di altrettanti bar, uno a Lecce, in via Salandra, e due a Gallipoli, entrambi in corso Roma, in quanto il codice Ateco non consente l’asporto di alimenti e bevande fuori dall’orario consentito. A tali infrazioni è annessa la sanzione accessoria della chiusura del locale per giorni 2.