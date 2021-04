Controlli in città e sul litorale per Pasqua e Pasquetta. E scattano alcune sanzioni

Pochi spostamenti e, di conseguenza, poche sanzioni. Salentini nel complesso disciplinati e rispettosi dei divieti di spostamento a Pasqua e Pasquetta. A Lecce e Gallipoli controlli anche con i droni.

Lecce

In città gli agenti della Municipale hanno predisposto un posto di controllo lungo viale XXV luglio, dove sono state acquisite 7 autocertificazioni ed elevato un verbale per spostamento non giustificato. Sorvegliate speciali le marine di San Cataldo, Frigole e Torre Chianca, anche con i droni per verificare se in spiaggia o nei parchi ci fossero assembramenti, che però non sono stati riscontrati. Controllati anche gli esercizi commerciali, ma nessuna infrazione è stata riscontrata.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Controlli interforze con i droni a Gallipoli

Gallipoli

Nella Città Bella controlli interforze - di carabinieri, polizia e vigili urbani - in tutti i punti nevralgici: borgo antico, lungomare, corso Roma. Dalla zona del lido San Giovanni si sono levati in volo i droni, che hanno perlustrato dall'alto tutto il litorale Sud. Non sono stati riscontrati assembramenti. Elevate, fino al pomeriggio, solo 5 sanzioni nei confronti di altrettanti ragazzi che, in mattinata, erano in spiaggia, nella zona del lido Pizzo, senza un giustificato motivo.