Uno beve birra nel bar, l'altro dal barbiere: in sette multati per aver violato le norme anticovid

Continua l’attività di controllo e vigilanza delle Forze dell’Ordine che mira al rispetto delle norme sul distanziamento sociale e l’uso delle mascherine. Tale attività vede la partecipazione coordinata di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, tutti coordinati dal questore Andrea Valentino e dalla prefettura.

Nell’ambito dei servizi predisposti, la Polizia di Stato ha complessivamente controllato 63 esercizi pubblici e 320 persone, di cui 7 multate per aver violato le norme anticovid.

Quattro sanzioni sono state elevate a Lecce: multati alcuni ragazzi che si trovavano, senza giustificato motivo, fuori dal proprio comune di residenza; due erano fermi per strada, uno circolava a bordo di monopattino elettrico, mentre il quarto ragazzo è stato identificato all’interno di un barbiere mentre si stava tagliando i capelli. E così è stato sanzionato anche il titolare dell’esercizio commerciale, che doveva rimanere chiuso. Un'altra sanzione è stata elevata in città nei confronti di un ragazzo per il mancato uso della mascherina.

A Gallipoli, gli agenti del commissariato hanno multato un uomo che stava bevendo una birra all’interno di una salumeria. Adesso rischia la multa anche il titolare dell'attività commerciale, che non ha controllato.

Una sanzione è stata elevata dagli agenti del Commissariato di Taurisano nei confronti di un uomo che alle 2 della notte scorsa si trovava, senza giustificato motivo, fuori di casa.