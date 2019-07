Controlli alcolemici a tappeto a Gallipoli, ritirate 8 patenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfilza di patenti ritirate a Gallipoli in occasione del concerto di Battiti Live, in località Blu Salento e Baia Verde, nell’ambito della campagna nazionale, rivolta al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.I controlli sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Lecce con l’impiego di un considerevole numero di pattuglie e con a bordo 10 operatori (sia in abiti civili che in divisa) insieme a personale dell’Ufficio Sanitario di Polizia.Nel corso del servizio 145 conducenti sono stati sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata; i conducenti positivi al precursore sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro.8 sono stati quindi i conducenti risultati positivi agli accertamenti alcolemici per i quali si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione; 3 conducenti sono risultati essere neopatentati, 2 con un tasso inferiore allo 0,50 g/l per i quali si è proceduto a comminare una sanzione amministrativa ed 1 con un tasso alcolemico superiore allo 0,50 g/l al quale è stata sospesa la patente di guida. Un conducente positivo all’alcool è risultato anche positivo alla cocaina.Sono state contestate inoltre 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e decurtati 100 punti.