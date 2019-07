Contro un muro con l'auto, che si ribalta: grave un 27enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si trova ricoverato in prognosi riservata al “Vito Fazzi” di Lecce, G.M. il giovane di Copertino rimasto ferito nel grave incidente stradale avvenuto questa notte, intorno alle 2.30, in una strada periferica del paese.Poco chiara ancora la dinamica del rocambolesco fuori strada. Da una prima ricostruzione operata dai carabinieri della stazione di Galatina intervenuti sul posto, pare che il 27enne conducente di una utilitaria Opel, mentre era alla guida per fare rientro a casa, ha perduto il controllo dell’auto andando a sbattere prima contro un muretto a bordo carreggiata e poi ha concluso la corsa ribaltandosi sull’asfalto.