Contraffazione e distribuzione di monete false su Telegram, le monete create in una tipografia fai da te: i carabinieri di Roma hanno arrestato Simone Giuseppe Alfarano, 28enne, di Casarano. L'arresto è stato eseguito su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari, Anna Paola Capano, a seguito di una richiesta del Pubblico Ministero Maria Grazia Anastasia.

Le indagini

Le indagini, iniziate nel dicembre 2022, avrebbero rivelato un sofisticato schema di contraffazione che coinvolgeva la creazione e la vendita di banconote false di vari tagli, tra cui 5, 10, 20, 50, e 100 euro. Alfarano avrebbe utilizzato materiali e strumenti professionali per la produzione delle banconote, compresi stampanti professionali, toner, carte olografiche e patinate. Avrebbe creato una tipografia artigianale.

La distribuzione delle banconote sarebbe avvenuta tramite canali telematici, in particolare attraverso il servizio di messaggistica istantanea Telegram. Due canali, "DoS Shop Gruppo" e "DoS Shop", gestiti dallo stesso Alfarano con gli username @DeathofSilentBuy e @SimoneDoS, sarebbero stati utilizzati come piattaforme per la vendita delle banconote false. "DoS Shop Gruppo", con circa 240 membri, sarebbe stato utilizzato per pubblicizzare le banconote e raccogliere recensioni, mentre "DoS Shop", con circa 354 iscritti, sarebbe stato dedicato esclusivamente alla vendita.

Le operazioni di spedizione delle banconote false avrebbero coinvolto l'Italia e diversi paesi europei, tra cui Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna e Austria, con un totale di almeno 163 spedizioni accertate. Le modalità di pagamento accettate includevano Paypal, ricariche Postepay e transazioni in criptovaluta Bitcoin.

Simone Giuseppe Alfarano è ora in custodia cautelare in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Alfarano sarà difeso dall'avvocato Luca Puce.