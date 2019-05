Conto alla rovescia per Lecce-Spezia: il commissario spegne le fontane e “chiude” anfiteatro e villa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il conto alla rovescia è cominciato, in vista del match fra Lecce e Spezia che potrebbe determinare il ritorno in serie A dei giallorossi. Attesa e tensione alle stelle, fra i tifosi, che ieri sera hanno affisso uno striscione all'ingresso 2 dello stadio Ettore Giardiniero (in foto).Trentamila i tifosi pronti a raggiungere gli spalti, per la partita con fischio d’inizio alle ore 15, (apertura dei cancelli probabilmente tre ore prima), mentre un maxi schermo verrà allestito all’interno del Parco di Belloluogo.Il commissario prefettizio Guido Aprea, viceprefetto vicario, ha intanto stabilito alcune misure di sicurezza, misure straordinarie in caso di festeggiamenti. Il tutto «al fine di prevenire situazioni di pericolo potenzialmente causate dell’eccezionale afflusso di persone – si legge nell’ordinanza – con la concentrazione di gente sia nell’area limitrofa allo stadio che nelle vie del centro che potrebbe essere tale da costituire un potenziale pericolo per la pubblica incolumità». Piano straordinario di raccolta rifiuti, coordinamento dei volontari, presidi sanitari e dei Vigili del Fuoco.Saranno chiuse le fontane dell'Armonia, in via Marconi, e di piazza Mazzini. Chiusa in via cautelativa la Villa Comunale, mentre l'anfiteatro sarà protetto dall'assalto eventuale dei tifosi con un cordone di transenne.