Positivi al Covid due bambini delle elementari. E il sindaco chiude le scuole

All'indomani della positività al Covid-19 riscontrata in una maestra, originaria di Taurisano, due bambini di quinta elementare di Alezio - dove la donna lavorava - sono risultati a loro volta positivi, contagiati dal nuovo coronavirus. «Controllatevi - ha detto la madre di uno di loro in un messaggio whatsapp rivolto alla cerchia di amici ma che sta facendo il giro del paese - perché noi siamo stati al bar e in giro e non ricordo tutti coloro i quali abbiamo incontrato». Un messaggio carico di paura e dispiacere, che ha seminato apprensione fra i genitori degli alunni. In un successivo post, la stessa donna precisa che la sua bambina, risultata positiva, è in isolamento domiciliare dal primo novembre insieme con lei. «Il mio messaggio whatsapp era rivolto agli amici - spiega - al fine di esortarli a prestare attenzione. Nessuna volontà di creare allarmismo».

Come per le altre scuole di Puglia, infatti, anche quella di Alezio sarà pronta a garantire la didattica in presenza e a distanza, in base alla libera scelta delle famiglie, come stabilito dall'ordinanza della Regione Puglia. «Questa forma di didattica mista - ha tuttavia chiarito la dirigente scolastica - potrebbe avere limiti strutturali forti a causa della rete dati che ha già mostrato grosse carenze in questi giorni».

Ma la scelta potrebbe rivelarsi superata dagli eventi. Perché se la sanificazione della scuola - dopo la positività della maestra - è stata eseguita nel corso di questa settimana, durante la quale tutti i piccoli alunni erano già a casa, rientrare domani a molti appare rischioso, anche alla luce della difficoltà di tracciare i contatti avuti dai bambini e dalle loro famiglie in ben cinque giorni. Il contagio della maestra, infatti, è stato accertato lunedì 2 novembre, il tampone ai bambini è stato eseguito venerdì 6 novembre: nel tempo trascorso, le famiglie dei due piccoli hanno svolto attività e vita normali, senza restrizioni.

LA NOVITA': L'ORDINANZA DEL SINDACO

E infatti, a stretto giro è arrivata la decisione del sindaco Andrea Barone di chiudere le scuole per sanificazione, per cinque giorni, demandando alla preside la comunicazione di quel che intenda fare per garantire comunque la continuità didattica. «Ho appreso che, a seguito dei tamponi eseguiti sia sugli alunni che sugli insegnanti della scuola elementare, si sono verificati due casi di positività che riguardano 2 nostri giovanissimi concittadini. I ragazzi stanno bene e non hanno sintomi. Sono in continuo contatto con le loro famiglie. A tutti loro va il nostro abbraccio più grande e tutto il nostro conforto. Ho deciso, con una ordinanza (n. 56/2020), di chiudere tutte le Scuole di Alezio per 5 giorni, in modo da poter consentire delle azioni di disinfezione più specifiche di tutti gli ambienti, in modo da ripristinare condizioni di piena sicurezza per tutti. Anche la Scuola dell'infanzia resterà chiusa per 5 giorni, unitamente alla Scuola per l'Infanzia paritaria delle Suore Compassionate di Alezio. Ho avvisato la nostra Dirigente Scolastica, che a breve comunicherà le nuove disposizioni per il proseguimento della didattica».

Il sindaco poi informa «che si è negativizzato l'unico caso positivo presente fino a due giorni fa nella nostra città». L'amministrazione comunale - aggiunge - «monitora sempre e costantemente la situazione, è in contatto con le autorità competenti e invita tutti i cittadini al rigoroso rispetto delle regole e delle norme attualmente in vigore per contrastare l'espandersi della pandemia. Ora, più di sempre, c'è bisogno della massima collaborazione tra Istituzioni e cittadini».

