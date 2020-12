Contagi dopo le preghiere in chiesa: 10 positivi

Il virus non risparmia neanche le celebrazioni religiose: è il caso delle novene dell'Immacolata. La novità arriva da Parabita, in provincia di Lecce: l'allarme è scattato dopo che alcuni dei partecipanti ai momenti di preghiera della scorsa settimana hanno avvertito alcuni sintomi. Poi, il verdetto arrivato dopo i primi tamponi: sono 10 i positivi nella cittadina del Basso Salento e gli ultimi esiti - dopo uno screening piuttosto esteso e che ha riguardato, in parte, anche il mondo religioso - sono attesi in queste ore. L'allarme è scattato, come era fisiologico che fosse. E la conseguenza è stata una prima corsa ai tamponi. Per fortuna, le condizioni dei contagiati, secondo le prime notizie, sono buone.

Ultimo aggiornamento: 00:32

