Covid, chiuso l'Istituto Marcelline. Positivi anche all'asilo di Copertino e nelle scuole di Calimera: scatta la sanificazione

Niente lezioni in classe per una settimana. L'Istituto Marcelline di Lecce chiude dopo i casi di positività registrati nei giorni scorsi. L'Asl di Lecce ha disposto la quarantena per due classi: si tratta di una quinta elementare e una terza media. E' stata subito avviata la sanificazione delle aule e degli altri spazi seguendo i protocolli di sicurezza.

In via precauzionale la scuola di viale Otranto ha disposto lezioni a distanza anche per tutte le classi delle Elementari e delle Medie a partire da oggi, Il rientro tra i banchi è annunciato per giovedì prossimo, il 17, dopo le vacanze di Carnevale. In ogni caso tutti i docent sono risultati negativi al tampone e una ulteriore sanificazione dei locali scolastici è stata già programmata.

In mattinata anche il Comune di Copertino, sempre nel Salento, ha fatto sapere che una addetta dell'asilo nido è risultata positiva al Covid. «Per consentire la sanificazione dell'ambiente e il tempo necessario al tracciamento e al fine di salvaguardare la salute pubblica, ho disposto - scrive il sindaco Sandrina Schito - con Ordinanza numero 5, la chiusura della struttura dall'11 al 17 Febbraio».

Scuole chiuse anche a Calimera, nella Grecìa salentina. «Sentito il parere dell’Azienda Sanitaria Locale, a seguito dell’accertamento di casi di positività, stiamo disponendo in questi minuti - scrive l'amministrazione comunale sulla pagina Facebook del Comune - l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza nei plessi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, come azione di prevenzione e contenimento per le giornate del 11, 12 e 13 Febbraio».

