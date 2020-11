Schiacciato dal suo furgoncino, la moglie lo trova morto in campagna

Muore schiacciato dal suo Fiorino mentre era in campagna a prendersi cura del suo orto. A trovarlo senza vita è stata la moglie.

Tragedia a Cutrofiano questa mattina. A perdere la vita è stato Antonio Ferraro di 68 anni. L'incidente, come detto è avvenuto questa mattina intorno alle 11.30 in contrada Corradoro. Contadino di professione, l'uomo si era recato in campagna questa per preparare le verdure che vendeva nei mercati ogni mattina.

A scoprire la disgrazia sarebbe stata la moglie che nulla ha potuto fare per il marito. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Maglie ed i carabinieri della locale caserma. La salma è stata trasferita nella casa dell'estinto.

