Chiuso in tarda notte lo spoglio delle schede per l'elezione del nuovo Consiglio dell'ordine dei medici di Lecce. Il più suffragato il presidente uscente, Donato De Giorgi, seguito dall'attuale vice Gino Peccarisi. Riconfermata in blocco, quindi, la squadra che ha guidato l'ordine negli ultimi tre anni. Ora il nuovo Consiglio dell'ordine rieleggerà De Giorgi presidente.

Ultimo aggiornamento: 09:38

