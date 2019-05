Lecce, ecco il nuovo consiglio comunale: tutti gli eletti /TUTTE LE PREFERENZE

TUTTE LE PREFERENZE

Qualche riconferma e tanti volti nuovi, a destra coma a sinistra. In attesa dell'esame dei dati da parte della prefettura e della commissione elettorale, il quadro generale delle preferenze delinea già il Consiglio comunale dei prossimi cinque anni, fra eletti certi e probabili assessori della giunta di Carlo Salvemini.Nel centrosinistra sono Partito democratico e Lecce Città Pubblica a fare la parte del leone, mentre fra i banchi della minoranza - al netto dell'ingresso, certo, dei candidati sindaco sconfitti Saverio Congedo e Adriana Poli Bortone - ci sono esclusi eccellenti, qualche conferma e volti nuovi.Carlo Salvemini - sindacoSergio Signore (Partito Democratico)Paolo Foresio (Partito Democratico)Antonio Rotundo (Partito Democratico)Saverio Citraro (Partito Democratico)Silvia Miglietta (Lecce Città Pubblica)Pierpaolo Patti (Lecce Città Pubblica)Cosimo Murri dello Diago (Lecce Città Pubblica) Natasha Mariano Mariano o Gabriele Molendini (Lecce Città Pubblica) ex aequoAngela Valli (Noi per Lecce)Marco Nuzzaci (Noi per Lecce)Marco Giannotta (Noi per Lecce)Christian Gnoni (Coscienza Civica-Ideazione)Antonio De Matteis (Coscienza Civica-Ideazione)Giulio Mele (Coscienza Civica-Ideazione)Marco De Matteis (Sveglia Lecce)Giovanni Occhineri (Sveglia Lecce)Ernesto Mola (Civica)Sergio Della Giorgia (Civica)Carlo Mignone (Unione di Centro)Alfredo Pagliaro (Puglia Popolare)Arturo BaglivoAdriana Poli BortoneGianpaolo ScorranoSaverio CongedoAndrea Pasquino (Congedo sindaco)Luciano Battista (Forza Italia)Oronzino Tramacere (Sentire Civico)Andrea Guido (Fratelli d'Italia)Roberto Giordano Anguilla (Fratelli d'Italia) Giorgio Pala (Lecce Città del Mondo)GianMaria Greco (Prima Lecce)Severo Martini (Lega Lecce).....