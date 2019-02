© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE- Saverio Congedo conferma la candidatura alle Primarie e fa l'accordo con Andare Oltre di Pippi Mellone che ritira il nome di Massimo Fragola. "E nelle prossime ore chiamerò Adriana Poli Bortone, figura rilevante e valore aggiunto del centrodestra. Mi auguro che l'unico terzo polo di quello del Movimento 5 Stelle". Sono le novità della conferenza stampa di questa mattina con cui il consigliere regionale e coordinatore pugliese di Fratelli d'Italia ha lanciato la sfida a Gaetano Messuti (candidato civico supportato da Forza Italia) e a Mario Spagnolo (candidato della Lega) - entrambi già in campo - per le primarie del prossimo 17 marzo che designeranno il candidato sindaco alle Comunali di maggio.Con Congedo ci sarà anche Direzione Italia dopo l'accordo raggiunto tra Raffaele Fitto e Giorgia Melone che comprende anche una lista unica: fittiani ed esponenti di Fratelli d'Italia si presenteranno insieme alle Comunali. Ma la vera sorpresa è il patto di ferro siglato nelle ultime ore da Congedo con il movimento del sindaco di Nardò dopo le indiscrezioni che si erano inseguite negli ultimi giorni: nella sala del Tiziano c'erano gli stessi Fragola e Mellone che hanno confermato l'accordo raggiunto nel nome della comune militanza di destra. "Abbiamo cominciato a fare politica con Congedo e lo sosterremmo alle primarie", hanno detto da Andare Oltre. Ci sarà anche una lista.Resta il nodo del dialogo con la Poli Bortone che, a più riprese, ha detto di non credere alle primarie: un "No, grazie" da parte della senatrice che nei giorni scorsi era stato ribadito anche a Messuti, anche lui firmatario di un appello per una ricucitura dello strappo.Congedo ha risposto anche alle domande dei giornalisti su Paolo Perrone: "Non sono il cognato di Perrone, ma faccio politica in questa città e in Puglia da 20 anni". Un modo per rivendicare la sua autonomia rispetto all'ex sindaco.