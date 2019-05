Congedo: «Nessuna dietrologia, assumiamoci la responsabilità della sconfitta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Ha aspettato oggi per tenere la sua conferenza stampa Saverio Congedo. Il candidato sindaco del centrodestra leccese ha parlato del suo risultato negativo: quel 33% che nessuno si aspettava e che ha consegnato la città al centrosinistra senza nemmeno passare dal ballottaggio.“Nessuno ha avvertito ciò che stava accadendo”, ha detto Congedo riconoscendo una “sconfitta netta”.Il candidato di Fratelli d'Italia ha elencato una serie di possibili concause con cui fare i conti, tra cui la possibile stanchezza nei confronti del centrodestra, dopo 20 anni di governo della città. Ma anche dopo 18 mesi all'opposizione.Congedo non sembra disposto a cedere alle dietrologie sul “complotto” con la regìa barese di Michele Emiliano, di cui si è parlato più volte in campagna elettorale e di cui in qualche modo avrebbe fatto le spese. «Nessuna dietrologia, ognuno si prenda le responsabilità della sconfitta, me per primo», ha detto Congedo. Le cause della propria sconfitta, però, non possono per Congedo non tenere conto dei meriti degli avversari: “Questa – ha precisato - è stata la vittoria di Carlo Salvemini e dobbiamo rispettare questa scelta dei cittadini”.