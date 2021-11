Surbo, Confindustria si tira indietro sullo Scalo merci

«A tali condizioni non vi sono i presupporti minimi necessari per tentare effettivamente di recuperare e rilanciare l'infrastruttura logistica». Colpo di scena a 72 ore dalla scadenza del bando pubblico per la vendita e la gestione dello Scalo merci di Surbo, in disuso da più di dieci anni: Confindustria Lecce chiede la sospensione e la riedizione dell'avviso, che abbia ad oggetto la sola gestione. In caso contrario, l'associazione fa già...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati