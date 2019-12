Piano Confindustria per il Salento: 3.000 posti di lavoro in tre anni

Ultimo aggiornamento: 17:00

Dal Piano di sviluppo strategico per il Salento al Progetto esecutivo con le linee guida e la struttura di coordinamento. Obiettivo: 3.000 posti di lavoro in tre anni. Confindustria Lecce ha presentato oggi il lavoro avviato con l'Assemblea di giugno e proseguito con il contributo degli stakeholder territoriali, per indicare la strada da seguire per il rilancio economico e sociale del Salento."Tra il dire e il fare c'è il nostro futuro": è questo il leit motiv del piano strategico che ha l'obiettivo di rendere più competitivo il nostro territorio, le nostre imprese e dare futuro ai salentini. "Il piano strategico - ha detto il presidente Giancarlo Negro - è frutto di una fase di ascolto attenta e diffusa, alla quale è seguita una sintesi, con l'elaborazione del Piano e la definizione della struttura che ne seguirà l'andamento e le sue azioni. E' stato evidente che non è possibile continuare a dare una lettura verticale per settore del nostro territorio, ma è necessario progettare interventi intercorrelati per massimizzare l’impatto e far crescere il territorio nel suo complesso, valorizzando l’identità, le radici e la cultura del Salento. E' per tale ragione che Confindustria Lecce ha inteso costruire una visione di sviluppo integrata sui cosiddetti 'cluster' economici del territorio".Le priorità di intervento sono state individuate considerando la capacità dei diversi cluster di produrre occupazione e, di conseguenza, creare valore economico e sociale. Mille posti di lavoro in tre anni per ognuno dei tre cluster individuati a patto che il territorio, sia sul fronte pubblico, sia su quello privato, faccia propri gli obiettivi condivisi e si attivi per realizzare in tempi ristrettissimi tutti gli interventi necessari per rendere efficaci le azioni del piano.I settori presi in esame per cluster sono: Sistema moda, Innovazione tecnologica, Turismo e territorio. Tali cluster si declinano poi in diverse azioni per raggiungere obiettivi prefissati che poggiano sulla crescita della competitività del Salento. Un territorio moderno e concorrenziale deve poter contare su infrastrutture materiali (trasporti e logistica) ed immateriali (Formazione e lavoro, Zes e politiche integrate per lo sviluppo industriale, Identità e brand di territorio, Burocrazia, legalità e giustizia).