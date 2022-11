Lecce, aggredì la compagna e poi l'avvocato che provò a difenderla: condannato a due anni e mezzo

É stato condannato a due anni e mezzo di reclusione il 30enne di origine afgana che il 4 gennaio del 2021, aggredì l'avvocato leccese Vincenzo Caprioli, 53 anni, già segretario e tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dalla giudice della prima sezione penale del tribunale di Lecce Giovanna Piazzalunga.

La condanna

Quel giorno Caprioli si trovava in piazza Verdi, a Lecce quando, vedendo una giovane donna aggredita dal proprio compagno decise di intervenire in sua difesa. Il ragazzo N.C. reagì spingendolo con forza e, una volta a terra, colpì l'avvocato con calci alle gambe minacciandolo di morte.

L'aggressore è stato condannato per i reati di lesioni e minacce aggravate e al risarcimento del danno per cinquemila euro alla vittima che si era costituita parte civile con l’avvocato Ivan Greco.