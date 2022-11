Abusò della figlia e dell'amichetta: condannato a 27 anni patrigno orco

Ventisette anni di carcere al patrigno che molestò e abusò della figlia adottiva e dell’amichetta di appena 10 anni. La sentenza di condanna, in primo grado, è stata emessa dai giudici in composizione collegiale (presidente Annalisa De Benedictis) a fronte della richiesta di 24 anni invocati dalla pm Rosaria Petrolo. Il provvedimento ha previsto anche una provvisionale di 100mila euro, immediatamente esecutiva, in favore della ragazza (difesa dall’avvocato Ester Nemola), ora maggiorenne.

I fatti si sarebbero consumati in comune della Grecìa salentina. Gli abusi ai danni della figliastra sarebbero iniziati nel 2009, ma emersi soltanto nel 2018, quando la ragazza ormai maggiorenne, riuscì a trovare la forza di scappare di casa e denunciare tutto ai carabinieri di Martano.

Misura sospesa

La misura cautelare a carico dell’uomo (difeso dagli avvocati Francesco Zacheo e Riziero Angeletti) è stata momentaneamente sospesa per il tempo necessario al deposito delle motivazioni della sentenza attesa nei prossimi 90 giorni.