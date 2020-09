Servizio navette a Gallipoli, condannato uno degli arrestati dell'operazione Efesto

C’è un primo verdetto nell’operazione “Efesto”, su un giro di armi e intimidazioni legato al controllo del servizio di navette a Gallipoli.

ll gup Sergio Tosi ha condannato a 7 anni di reclusione Moreno Galluzzo, accusato di aver detenuto armi e di averle poi cedute a terzi. E destinatario, con altre cinque persone, dell’ordinanza di custodia cautelare.



A fornire una traccia gli agenti del Commissariato di Gallipoli fu la vendita di dodici armi in poche settimane in contemporanea con i controlli del servizio licenze.

L’imputato, difeso dall’avvocato Roberto De Mitri Aymone, è stato assolto da un episodio di tentata estorsione compiuto con un complice ai danni ad un suo ex dipendente intimato a non esercitare più l’attività di autista.



Per il 14 ottobre, invece, è prevista l’udienza camerale per i patteggiamenti concordati dal collegio difensivo rappresentato dallo stesso Aymone e completato da Fabio Vincenti, Speranza Faenza e Luigi Suez) per Sara Pisanello, 39enne, di Gallipoli; Salvatore Fiore, 30 anni, di Alezio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA