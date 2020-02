Concessioni demaniali «percorso con l'Europa per le proroghe fino al 2033»

Ultimo aggiornamento: 17:35

LECCE - Le chiavi delle imprese salentine sono nelle mani del sottosegretario ai Beni Culturali Lorenza Bonaccorsi. «Noi dobbiamo fare in modo che la Regione viaggi alla stessa velocità».Porta a Lecce l’impegno del Governo, Bonaccorsi, «Stiamo lavorando sul tema del rinnovo delle concessioni balneari - ha dichiarato il sottosegretario - Con la delegazione dei balneari ho avuto modo di precisare che il Governo, pur consapevole della complessità della vicenda, ha ritenuto di procedere con l’adozione della normativa secondaria prevista dalla legge di bilancio 2019 in maniera il più possibile condivisa dalla Commissione europea. Ovvero che si andrà avanti con la proroga per altri 15 anni, fino al 2033. Nel frattempo lavoreremo, di raccordo con la Commissione ad un Dpcm per il riordino della materia», e al Piano per il sud iniziato con il governo precedente.ll sottosegretario insieme al prefetto Maria Teresa Cucinotta e l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Loredana Capone hanno incontrato i rappresentanti delle Partite IVA, “Federbalneari Salento”, “I Love San Cataldo”, “Cna Balneari Lecce”, “Confimprese Salento”, “Unione Coltivatori Italiani”, “Circolo Nautico San Cataldo”, “CasAmbulanti e UniPuglia”, “Comitato Pontili Otranto” che chiedono più attenzione nei confronti della "Destinazione Salento".