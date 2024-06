Gallipoli ci ripensa. Con una determinazione firmata lo scorso 31 maggio, gli uffici comunali hanno di fatto annullato la proroga al 2033 delle concessioni demaniali, attivando la procedura tecnica per permettere lo svolgimento delle attività solo fino al prossimo 31 dicembre. «Sono intervenute iniziative di matrice euro-unitaria e ripetute pronunce giurisprudenziali -si legge nel documento- che hanno evidenziato i profili di illegittimità dei titoli concessori sul demanio rilasciati in assenza di procedure aperte e trasparenti». In questo modo l’amministrazione, dopo la sentenza del Consiglio di Stato cerca di mettersi al riparo da eventuali contenziosi sull’effettiva decadenza della concessione.

La determina degli uffici dell'Ente

La determinazione specifica che «è stata ribadita, a più livelli, la contrarietà al diritto dell’Unione Europea delle procedure per il rilascio di concessioni demaniali in assenza di trasparenza e pubblicità e, soprattutto, è stato chiarito come le norme unionali debbano trovare diretta applicazione nei confronti di qualsiasi articolazione dello Stato, compresi i comuni». Insomma il timore di trovarsi di fronte ad un vicolo cieco a stagione in corso, ha spinto l’amministrazione gallipolina a tornare sui suoi passi tra lo sconcerto dei gestori delle strutture che avevano già provveduto, in qualche caso, a versare i canoni e soprattutto a programmare investimenti a lungo termine.

Adesso invece la questione torna al punto di partenza. Gallipoli, senza la disapplicazione della proroga automatica al 2033, avrebbe dimostrato di violare la legislazione sovranazionale e di non avere mezzi per contrastare le pretese di associazioni come il Codacons che ha già inviato una diffida alle Capitanerie italiane per considerare ormai inefficaci le concessioni attuali in special modo dopo la sentenza dello scorso aprile del Consiglio di Stato.

Un tema che interessa anche altre realtà turistiche salentine, come Nardò, Salve e Ugento che, a fine anno solare, avevano promulgato l’allungamento decennale delle concessioni e che adesso, sono alle prese con un nodo burocratico di difficile scioglimento.

Intanto lunedì prossimo ci sarà un’audizione nella V commissione regionale sullo stato di attuazione da parte dei comuni costieri pugliesi dei Piani Comunali delle Coste. Saranno sentiti gli assessori al Demanio, all’Ambiente, i dirigenti della Sezione Demanio e Patrimonio e della sezione Autorizzazioni Ambientali un rappresentante di Anci Puglia. Le ultime mosse del Governo, partono dalla volontà di trovare una quadra per gli indennizzi ai gestori precedenti, cambiando il codice della Navigazione che prevede, al termine della concessione, la consegna gratuita dell’area assegnata. Tra gli emendamenti presentati nelle scorse ore al decreto legge coesione c’è anche una norma sui balneari che avrebbe, di fatto, messo in allarme gli uffici del Quirinale perchè considerate dire troppo distanti dai temi principali toccati dal provvedimento.

Il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo ha proposto di adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, i dati della mappatura sugli spazi disponibili sulle coste italiane, in modo da certificare l’inutilità della Direttiva Bolkestein e, come detto, di considerare gli indennizzi per i gestori uscenti. «Ci aspettiamo un immediato monito verso la maggioranza politica del Governo -sottolinea Mauro Della Valle, presidente nazionale di Confimprese Demaniali- ad emanare una norma “balneare” senza delegare ed attendere che la magistratura a tutti i livelli sia difatti costretta a sostituirsi al potere del Parlamento italiano».