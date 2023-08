Negramaro, slitta l'inizio del concerto: fans bloccati in strada. Sangiorgi: «Veniamo da questa terra che ama il mare»

In ritardo rispetto alla tabella di marcia per aspettare quanta più gente possibile rimasta imbottigliata, ha preso il via il concerto-evento dei Negramaro N20 Back Home all'aeroporto di Galatina. «Veniamo da questa terra che ama il mare, un applauso a chi ha salvato vite (in mare, ndr)» ha detto Giuliano Sangiorgi salutando il pubblico che non è voluto mancare all'appuntamento "a casa" con il tour della band salentina.

Il concerto iniziato in ritardo

E' slittato l'inizio del concerto dei Negramaro. Alle 21.30 c'era ancora troppa gente incolonnata in strada che deve accedere ai parcheggi e poi raggiungere a piedi l'area concerto.

In migliaia si sono recati nel pomeriggio, apertura dei cancelli alle 16.30, per N20 Tour Back Home, il grande evento che la band pugliese ha voluto organizzare "a casa".

Gli organizzatori avevano consigliato di arrivare all'aeroporto Fortunato Cesari di Galatina entro le 18.30, ma non tutti ce l'hanno fatta. Molti sono rimasti imbottigliati nel traffico sulla 101 Lecce-Gallipoli in entrambe le direzioni e sulla provinciale SP367.

Gli ospiti sul palco

Ad esibirsi ad inizio concerto la coppia di neo sposi e ballerini della Scala di Milano Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, con costumi firmati dallo stilista Gianni Calignano.