Lupo avvistato a Conca Specchiulla: «Vietato uscire all'alba e di notte». Cresce l'attesa per la cattura

«Nella zona si aggira un lupo solitario con un comportamento, sino ad ora, non aggressivo. Si invitano i residenti a prestare la massima attenzione e ad evitare di frequentare, nelle prime ore del mattino e prima del tramonto e per tutta la notte, le zone antistanti il villaggio»: il cartello è comparso in queste ore a Conca Specchiulla, fra Torre Sant'Andrea e Otranto, nel Salento Il lupo degli Alimini, dunque, che nei giorni scorsi avrebbe aggredito una 47enne turista e che è già sotto la sorveglianza dei carabinieri forestali, si muove anche di diversi chilometri lungo la costa adriatica.La forestale ha già inoltrato a Ispra e ministero dell'Ambiente la richiesta di autorizzazione per procedere alla cattura e al suo trasferimento in una riserva: l'esemplare, infatti, potrebbe aver perso la capacità di cacciare e un suo recupero in natura potrebbe rivelarsi, secondo gli esperti, impossibile.