Con la vespa abbatte un palo della luce: grave un 17enne

Percorreva in sella alla sua vespa la litoranea di Torre San Giovanni quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere con un palo della luce, abbattendolo.E' stato subito soccorso dal 118, allertato dai passanti, e condotto quindi all'ospedale "Vito Fazzi", dove è ricoverato in gravi condizioni M.N, 17enne di Felline. La prognosi è riservata.Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito.