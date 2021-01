Con la moto sul muro di cinta: Marco muore a 35 anni

Tragedia nel pomeriggio di oggi nel basso Salento dove un uomo ha perso la vita in un incidente stradale. Si tratta di Marco Preite, 35enne di Taurisano. Il giovane ha perso la vita questo pomeriggio a poche centinaia di metri da casa, sulla strada comunale Culummedhri, schiantandosi contro un muro di cinta.

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua Honda Hornet andando a sbattere contro il muro di cinta in cemento di un edificio: per lui non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi. Lascia moglie e due figli di 2 e 4 anni.

