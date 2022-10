Con la mongolfiera contro il tempio, indagato pilota: non è “disastro colposo”

La mongolfiera, in una giornata di forte vento, andò a sbattere contro il Tempio Voltiano, a Como e si incastrò in una scultura. Al pilota, Raffaele Moscara, di Lecce, per quell'incidente fu contestato il disastro aereo colposo. Ipotesi non ritenuta sussistente dal Tribunale del Riesame di Milano, che ha annullato l’ordinanza con cui il 52enne era stato sottoposto al divieto di esercitare l’attività di volo per la durata di un anno.

I rilievi dei giudici



Secondo quanto ricostruito nell'ottobre del 2021, l’uomo, difeso dagli avvocati Antonio Savoia ed Efrem Testoni, avrebbe consentito comunque il decollo della mongolfiera Cameron Baloons, con a bordo 8 persone, in una giornata di forte vento. Avrebbe inoltre effettuato il decollo “troppo a ridosso del monumento voltiano” e la mongolfiera si sarebbe quindi incastrata in una scultura. La cesta con i passeggeri si sarebbe inclinata. E solo per il “distacco della scultura”, che pesa circa 220 chili, sarebbe riuscita poi a partire. Nessuno riportò ferite, rilevano i giudici, e la mongolfiera proseguì il suo volo.