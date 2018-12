«Con la maggioranza, anzi no» Prima Lecce, balletto di numeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata una settimana piuttosto movimentata a Palazzo Carafa. Gli ultimi Consigli che si sono susseguiti nel volgere di pochi giorni hanno alimentato nuovi dubbi e vecchie crepe all'interno della maggioranza di centrosinistra alle prese con i mal di pancia ad intermittenza del gruppo Prima Lecce e le esternazioni a singhiozzo di Andare Oltre. Ma qualcosa è cambiato e non poco martedì scorso in Aula.Perché quel voto contrario che ha stoppato (temporaneamente) l'assestamento del bilancio non può essere derubricato come un banale incidente di percorso per il sindaco Carlo Salvemini e per la sua maggioranza. E' molto di più, per sua stessa ammissione. È il naufragio del Patto per Lecce, siglato appena qualche mese fa tra Salvemini e i tre consiglieri di Prima Lecce che sarebbe dovuto scadere solo nel 2020. Le condizioni per andare avanti e sostenere ancora una volta il sindaco e il suo schieramento oramai non sembrano esserci più. Nessuna scialuppa di salvataggio appare pronta a salpare per andare a bussare alla stanza di Salvemini. Che ora si ritrova a dover fare i conti con un nuovo scenario, forse ancora più complicato rispetto ai tempi in cui si discettava sull'Anatra zoppa.A destare forti preoccupazioni sono i numeri. Che in politica sono fondamentali. Fino a sei giorni fa il primo cittadino leccese poteva contare su 17 consiglieri contro i 15 delle forze di opposizione. Martedì sera la situazione si è capovolta. «È stata una vera imboscata», ha sentenziato il capogruppo del Pd, Antonio Rotundo. Il ko subito dal sindaco ha fatto traballare la maggioranza che ora perde terreno prezioso. Antonio Finamore è già fuori. Laura Calò e Paola Gigante incerte sul da farsi: si sono sentite con il sindaco, ma in Aula si sono astenute allineate al capogruppo. E, rispetto al loro apporto, restano molti dubbi.Il battibecco avvenuto venerdì sera in aula consiliare tra il sindaco e Finamore al di là di aver provocato una rottura che appare insanabile ha innescato un piccolo giallo sulla posizione assunta dalle due consigliere comunali chiamate all'appello dal sindaco Salvemini che le ha volute incontrare nella sua stanza, anche se Paola Gigante ha smentito di aver parlato con il primo cittadino in questi giorni. Un metodo che non è andato giù a Finamore che ha parlato apertamente di vecchia politica per non esser stato coinvolto nella questione in qualità di capogruppo tirando in ballo l'assessore Sergio Signore che si sarebbe prestato a fare, per così dire, da mediatore in questa vicenda.Esternazioni che non sono affatto piaciute all'assessore che venerdì sera, a fine seduta, ha inveito contro l'esponente di Prima Lecce. La tensione fuori e dentro i corridoi di Palazzo Carafa resta alta. Perché alta è la posta in palio. Ad ogni buon conto il capogruppo Finamore, poco prima del voto in Aula che ha sancito, comunque sia, l'allineamento alla minoranza di Calò e Gigante, ha lanciato un aut aut all'indirizzo delle interessate: «O stanno da una parte o dall'altra».Sotto traccia più di qualche tentativo per far tornare all'ovile vale a dire al fianco del centrosinistra le due consigliere di Prima Lecce. Al netto di questa situazione delicata e incandescente resta il fatto che per la maggioranza andare avanti a colpi di astensione diventa assai arduo e rischioso, per non dire impraticabile. Salvemini lo sa bene anche se da qui a inizio gennaio, periodo indicato dal sindaco per tirare definitivamente le somme, non si intravedono all'orizzonte scogli insormontabili per l'amministrazione.L'obiettivo, dunque, è quello di riuscire a scollinare fino all'inizio del 2019 per poi arrivare al 7 gennaio, il d-day entro cui dovrà essere presentata la manovra di riequilibrio pluriennale alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno. Delle due l'una: o si approva il Piano di riequilibrio dei conti o si va al dissesto del Comune. Poi, Salvemini dovrà decidere. Allargamento della maggioranza? Non facile in questo clima. Un perimetro che appare molto ristretto. E allora i bene informati dicono che è pronto anche all'ipotesi dimissioni ma in quel caso proverà a cadere in piedi per prepararsi ad una nuova sfida elettorale portando con sé una dote significativa: il salvataggio della Lupiae e il risanamento dei conti comunali. Ma questa è già un'altra storia.