Con l'auto sfondano l'ingresso di tre negozi: malviventi in fuga con il bottino

Prima una farmacia, poi una rivendita di "Acqua e Sapone" e una stazione di servizio: nella notte alcuni malviventi hanno preso di mira la Farmacia Monastero, nel centro di Matino. Intorno alle 3, con una Fiat Punto lanciata in retromarcia contro l'ingresso dell'esercizio commerciale, hanno sfondato la porta e sono poi fuggiti con il registratore di cassa. Purtroppo per loro, vuoto.La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato identico furto sia ai danni di una stazione di servizio - dalla quale sono scappati portando via anche delle sigarette - che di un negozio "Acqua e Sapone" a Casarano. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti di rito e per appurare, anche, se si sia trattato degli stessi ladri o di due gruppi di malviventi diversi.