Con l'auto in una scarpata: marito e moglie in ospedale

Una Wolkswagen Golf è finita in una scarpata lungo la Lecce-San Cataldo all'altezza del civico 29 la scorsa notte.L'auto è andata completamente distrutta, mentre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale gli occupanti del veicolo, moglie e marito, 48 e 49 anni rispettivamente, che rientravano da una festa.L'uomo è stato sottoposto al precursore, per rilevare l'eventuale presenza di alcol nel sangue, ma l'esame ha dato esito negativo. Si è trattato dunque, da una prima analisi dell'incidente, di un colpo di sonno.