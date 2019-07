Con l'auto contro un tir: gravissima 22enne campionessa di judo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Drammatico impatto frontale tra una Peugeot ed un tir, ieri mattina all'alba. Grave una 21enne di Cursi, Federica Marrocco. L'impatto è avvenuto sulla strada provinciale 363, la Maglie-Poggiardo, all'altezza di Muro Leccese, la dinamica non è molto chiara ed è al vaglio degli inquirenti.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Muro Leccese e del Nucleo operativo e radiomobile di Maglie, i quali si sono trovati davanti a una scena spaventosa, dopo l'impatto frontale, ancora inspiegabile con il tir. Per estrarre la ragazza è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato per circa un'ora prima di tirarla fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'autista 60enne del mezzo pesante è stato trasportato nel vicino ospedale di Scorrano, avrebbe riportato solo ferite lievi.La dinamica è ancora incerta, non ci sarebbero però segni di frenata sull'asfalto e questo lascia presupporre tante ipotesi: un sorpasso azzardato, un colpo di sonno, una distrazione improvvisa. Tante domande che solo col tempo e con le indagini troveranno una risposta. Quel che è certo è che la 21enne stava rientrando nella sua abitazione dopo aver riaccompagnato un'amica a casa.Federica, lavora come barista in un bar a Maglie ed è una campionessa di arti marziali. Pare che i medici abbiano detto che questa sua passione - pratica karate da quando aveva 8 anni - l'abbia aiutata e non poco. Secondo i sanitari, infatti, è stato proprio grazie a quei continui allenamenti, al suo fisico atletico, ai suoi muscoli imponenti che le conseguenze dell'impatto non sono state drammatiche. Nel corso del violento impatto, la ragazza ha comunque riportato diversi e gravissimi traumi.Una giornata lunga quella di ieri che ha tenuto tutta Cursi col fiato sospeso. Lunghissime le ore di ansia da parte dei famigliari ed egli amici che hanno aspettato fuori dalla sala operatoria del Vito Fazzi di Lecce. Anche il sindaco Antonio Melcore è stato in ospedale per accertarsi delle condizioni della ragazza. Ore interminabili che hanno visto i medici alternarsi sul tavolo operatorio. La ragazza è stata operata per varie fratture al bacino. Le prossime ore saranno decisive per sapere come reagirà il suo corpo, i medici, infatti non hanno sciolto ancora la prognosi. Poco prima dell'incidente Federica aveva parlato con un'amica proprio degli allenamenti. Nel 2014 si è laureata campionessa junores di judo e la primavera scorsa ha conquistato il titolo italiano ai campionati assoluti Fight Code Rules-Kick di Pescara.