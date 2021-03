Comuni blindati nel weekend. E a Vernole picco con 34 positivi

La Puglia resta gialla ancora per una settimana. Ma l'ipotesi di città piene, nuove passeggiate al mare e assembramenti come quelli già registrati durante lo scorso fine settimana fa temere il peggio ai sindaci pugliesi. E in tutta la regione, soprattutto nelle località turistiche più rinomate, fioccano ordinanze di chiusura di piazze e luoghi pubblici. E si serrano le maglie dei controlli da parte di vigili urbani e forze dell'ordine.

«Con i sindaci dei Comuni di Monopoli e di Mola di Bari abbiamo appena emesso un'ordinanza contenente ulteriori misure finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19» ha annunciato nelle scorse ore il sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto. Ma già nei giorni scorsi in qualità di presidente regionale di Anci (Associazione nazionale comuni italiani), lo stesso Vitto aveva lanciato l'allarme assembramenti nelle città, soprattutto durante il weekend. E aveva confermato come Polignano a Mare, così come numerose altre città pugliesi, in appena 48 ore aveva registrato un numero di presenze da record. Affollamenti in strada e nei pressi di bar e locali pubblici che in molti Comuni ha prodotto un unico, inevitabile effetto: l'aumento esponenziale dei casi di contagio. Ecco perché, dopo aver scritto al Prefetto di Bari, ora Vitto ha deciso di correre ai ripari, firmando una nuova ordinanza. «Il provvedimento, frutto anche dell'interlocuzione avuta nei giorni scorsi con il Prefetto di Bari prevede sino al prossimo 28 marzo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica il divieto di asporto dalle 18 in poi di alimenti e bevande da distributori automatici e automezzi attrezzati (paninoteche), attività artigianali (caffetterie, birrerie, gelaterie ecc.) nonché da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fatta eccezione per la sola consegna a domicilio». Previsto anche il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche e il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi a partire dalle 16. E dalle e alle 22 divieto di consumazione su suolo pubblico di bevande alcoliche e super alcoliche, così come il divieto di stazionamento in altre aree della città.

Chiusure e divieti anche a Maruggio dove il sindaco Adolfo Alfredo Longo nei giorni scorsi ha deciso di impugnare l'arma del dispositivo comunale. E ha firmato un'ordinanza di chiusura delle scuole valida sino a oggi. «Ma inizierò a chiudere anche le piazze ed a limitare gli orari di uscita- ha annunciato si Facebook -Spero di non arrivare a tanto ma se sarà necessario non esiterò a farlo per il bene di tutti». Uffici comunali chiusi e accessi contingentati al cimitero comunale a Fasano, nel brindisino, per volontà del sindaco Francesco Zaccaria. «Ma i controlli delle forze dell'ordine proseguiranno in maniera ancora più intensa nelle prossime ore - ha fatto sapere Zaccaria - Molto quindi è lasciato al senso di responsabilità di ciascuno di noi. Vi ricordo inoltre che è in vigore il divieto di stazionamento in 24 strade e piazze dalle 18 alle 5 del mattino e che nelle stesse ore sono chiusi i distributori automatici di cibo e bevande».

Intanto Vernole, nel Salento, raggiunge il picco di 34 positivi, con un netto incremento rispetto all'ultimo report che ne segnalava 27. È il quarto comune per numero di contagiati ogni mille abitanti, cioè 4,9. Trenta persone si trovano al momento in isolamento fiduciario. «Siamo già oltre il livello di guardia, è un numero da zona rossa» rileva il sindaco Francesco Leo che annuncia misure restrittive. «Attenderemo il prossimo bollettino - spiega - ma visto il perdurare dell'innalzamento dei casi positivi al Covid, mi sembra ovvio pensare che, almeno da parte di qualcuno, siano venuti meno quegli atteggiamenti di sana responsabilità. Se l'innalzamento dovesse continuare, dovrò adottare, mio malgrado, misure restrittive compatibili con le cosiddette zone rosse». Il Comune pensa ad un'ordinanza per intensificare i controlli, soprattutto vicino ai locali, e chiudere le piazze. Restano chiusi, intanto, alcuni uffici del municipio dove sono stati rilevati tre casi di positività.

Nessuna chiusura in vista del weekend ma giro di vite sui controlli, infine, a Otranto. «Al momento non è prevista alcuna ordinanza ma saranno certamente potenziati i controlli da parte della polizia municipale e delle forze dell'ordine» fa sapre il sindaco Pierpaolo Cariddi che minaccia la chiusura di locali che non rispetteranno le regole. «A pattugliare piazze e luoghi di potenziali di assembramenti saranno, inoltre, i vigili urbani in campo sin dalle prime ore del mattino».

