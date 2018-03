Controlli e multe nei parcheggi del Fazzi e dell'ex Opis. E arrivano i posti auto per il weekend

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove regole e controlli nei parcheggi del “Fazzi” e dell’ex Opis: pronta la convenzione tra Asl e Comune di Lecce. E arrivano i posti auto per il weekend nell'ex Cittadella della Salute. L'accordo è diviso in 8 punti e durerà cinque anni. L'obiettivo è quello di rimettere ordine alla viabilità all’interno del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” e del Poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario di Lecce di via Bottazzi, nel cui perimetro ricadono le aree del vecchio “Fazzi” e dell’ex Opis con doppio ingresso da via Miglietta e da via Rossini. I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale e dalle forze dell'ordine a cui spetterà far rispettare il Codice della Strada."Una regolamentazione più che mai necessaria - si legge nel comunicato dell'Asl - per facilitare l’accesso agli utenti delle strutture sanitarie, ma soprattutto per evitare intralci alla normale circolazione, la sosta dei veicoli fuori dagli spazi segnati o l’impossibilità di transito ai mezzi di soccorso, anche in emergenza. I proventi delle sanzioni andranno all’amministrazione comunale, mentre l'Asl si occuperà del miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, oltre che della manutenzione e rifacimento del manto stradale sia nei parcheggi del “Fazzi” sia nell’area di via Miglietta.C'è, poi, l'attesa novità: la possibilità di utilizzare sistematicamente gli spazi del Poliambulatorio di Lecce come parcheggio pubblico: dalle 15 del sabato o dei prefestivi sino alle 24 di domenica o giorni festivi. «Avevamo la necessità – commenta il direttore generale Ottavio Narracci – di regolamentare adeguatamente la sosta e la circolazione all’interno del perimetro dell’ospedale “Fazzi”, che è frequentato ogni giorno da centinaia di persone, tra operatori sanitari e visitatori. La convenzione con il Comune permetterà di avere maggiori controlli nei parcheggi e anche più sicurezza per il transito delle ambulanze del 118. Ma la ASL di Lecce – aggiunge Narracci – vuole anche “aprirsi” alla città. Concedere ai cittadini l’uso dei parcheggi della Cittadella della Salute, dopo la positiva sperimentazione attuata durante le scorse feste natalizie, è per l’azienda sanitaria un altro modo per mettersi al servizio della comunità: e siamo ben contenti di farlo». La convenzione sarà firmato domani mattina all'Open Space dal direttore Narracci e dal sindaco Salvemini.