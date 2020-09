Lecce, i sindaci eletti/ Tricase al ballottaggio con De Donno e Zocco, a Casarano De Nuzzo sfiora la vittoria al primo turno. A Maglie conferma per Toma. Gli altri vincitori comune per comune

Primi verdetti per le Comunali in provincia di Salento con i 20 Comuni chiamati al voto per scegliere i sindaci e rinnovare i Consigli.



A Casarano , dopo circa la metà delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra, Ottavio De Nuzzo, è nettamente avanti su Fedele Coluccia, sostenuto dai centristi. De Nuzzo, secondo i dati in possesso al momento dai comitati elettorali, sfiorerebbe il 50% dei voti. Coluccia starebbe intorno al 30-31%. Più indietro Antonella Barlabà (PD) e Marzia Ferraro (M5S).



Tricase va verso il ballottaggio. A contendersi la guida del comune al secondo turno - con 21 sezioni scrutinate al 40 per cento - saranno Antonio De Donno avanti con il 35, 21%, seguito da Carmine Zocco con il 30.09%. Entrambi guidavano civiche orientate al centrosinistra. Seguono Giovanni Carità (19,71%) candidato per una civica con i Cinque Stelle e Donato Carbone (12,60%) candidato del centrodestra.



A Maglie Ernesto Toma fa il bis con una lista di centrodestra e stacca Antonio Refolo alla guida di una civica di centrosinistra. Molto più indietro Salvatore Ruberti a capo del Movimento 5 Stelle. e Il sindaco uscente con quasi il 51% si tiene stretta la poltrona di primo cittadino. Tra i più suffragati e papabili assessori: Marco Sticchi, Antonio Fitto, Ronny Palma Modoni, Roberta Iasella e Maria Grazia Maggiorano.



A Surbo alle 12 due sezioni già chiuse e oltre 5400 schede scrutinate sarebbero già un’idea precisa di chi potrebbe ricoprire la carica di sindaco nel comune di Surbo, dopo 27 mesi di commissariamento. Al momento in testa ci sarebbe Ronny Trio, docente universitario, candidato sindaco della lista civica Cambiano Stagione, con con 2524 voti. Lo segue un ex sindaco, Antonio Cirio, 69 anni, tecnico radiologo di professione, della lista Surbo Dinamica, con 1853 voti. Terzo resta al momento, invece, l’imprenditore Nicola Donno, lista un’Altra Surbo, con 933 voti.



Testa a testa a Monteroni, con Mariolina Pizzuto avanti di poco, un centinaio di voti, rispetto a Gianluca Barba. Per il terzo posto Gianluca Lorenzo e Angelina Storino. Poi segue Piero Favale. Mancano ancora 4000 voti da scrutinare



A Racale il nuovo sindaco è Antonio Salsetti, "erede" della giunta di Donato Metallo: il consulente del lavoro, espressione della maggioranza uscente con la lista "Io Amo Racale, l'ha spuntata sull'imprenditore Davide Gaetani che era alla guida della lista "Noi siamo Racale". Venti i punti di distacco in percentuale quando mancano da scrutinare poche schede



A Porto Cesareo nettamente in vantaggio c'è Silvia Tarantino, ex vicesindaco ed espressione della maggioranza uscente: salvo sorprese, sarà l'imprenditrice il nuovo primo cittadino della località jonica. Staccati Francesco Schito (ufficiale di Marina) per la lista "Cambiare rotta" e Anna Paladini (imprenditrice turistica) per la lista "Siamo Porto Cesareo".



A Martano riconfermato il sindaco Fabio Tarantino. Vittoria bulgara con il 75% delle preferenze.



Paolo Rizzo, con la lista civica “Avanti Insieme”, è il primo sindaco del nuovo comune Presicce-Acquarica nato dalla prima fusione avvenuta in Puglia. Netto il vantaggio: almeno 400 voti in più, al momento, sulle altre due liste concorrenti: “SìAmo la città” guidata da Antonio Rocco Duca e “Comune Impegno” di Giacomo Monsellato.



A Corigliano d’Otranto Dina Manti, sindaco uscente, batte gli sfidanti Tommaso Condò e Cristina Rota.



Testa a testa serrato a Veglie tra l'ex sindaco Claudio Paladini (Veglie Unita con Paladini) e il dirigente medico Giovanni Carlà (Rilanciamo Veglie Progetto Comune). Seguono nell'ordine, più staccati, l'altro ex sindaco Fernando Fai (Scegliamo Veglie), l'odontoiatra ed ex consigliere comunale Gigi Spagnolo (Insieme si Può). In coda il giovane Daniele Ascanio supportato dalla lista Rete Indipendente.



A Neviano in testa Fiorella Mastria a metà scrutinio: la docente di Lettere e figlia del sindaco uscente Silvana Cafaro è davanti a Luigi Stifani alla guida di una civica di centrosinistra. Più dietro c'è Antonluca Iaia a capo di una civica dove erano confluiti alcuni dissidenti dell'amministrazione uscente. Più staccato l'indipendente Adriano Napoli





Giovanni Casarano si avvia a diventare nuovo sindaco di Sogliano: il preside alla guida della lista Liberi per Cambiare è nettamente in vantaggio sugli sfidanti Angelo Polimeno supportato dalla lista Rialziamoci e Roberto Cucco della lista Uniti per la Conunità.



Emanuele Solazzo si riconferma sindaco ad Arnesano. Sconfitta la competitor di centrosinistra Angelina Gerardi. Dopo un'iniziale incertezza nello spoglio delle prime schede, il primo cittadino uscente ha allungato con decisione verso il bis a Palazzo di Città con i voti decisivi del quartiere "Rione riesci". Solazzo, avvocato, guidava una civica di centrodestra.



A Melpignano Ivan Stomeo, sindaco uscente, con due mandati, perde per tre voti. Nuovo sindaco è Valentina Avantaggiato, suo ex vice. Un risultato frutto anche dello spaccamento del Pd.



