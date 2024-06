Comunali a Lecce, Gianluigi Pellegrino: «Tempo perso inutilmente, speculazione sui verbali»

Avvocato Gianluigi Pellegrino, che idea si è fatto rispetto alla vicenda elettorale di Lecce che sta tenendo con il fiato sospeso i candidati e soprattutto i cittadini?

«Sa qual è la vera e unica cosa grave e irreparabile che sta succedendo? Il tempo che si è perso e che si sta perdendo; perché indietro purtroppo nel tempo non si torna. Altrimenti quante volte lo faremmo. E stiamo mortificando la nostra città come l'unico capoluogo dove siamo arrivati a giovedì e ancora non si sa come sono andate le elezioni, una vergogna. Si sta facendo inutilmente un danno».

Cosa impedisce alla Commissione elettorale di decretarne l'esito? Si paventa qualche irregolarità?

«Tutti sanno che nessuna irregolarità formale potrà mai modificare l'esito del voto quale che esso sia.

Allora, diffamando e calunniando un commissione di pubblici ufficiali che doveva finire il suo lavoro in 48 ore, denunciando un giorno che non aprono le buste e il giorno dopo che le avrebbero aperte e quindi l'esatto opposto, quando tutti sanno che il suo verbale fidefacente certificherà la integra genuinità dei voti come espressi dai cittadini, si compie un puro atto di odio verso la città alla quale si dice: me ne frego di te e della tua immagine, ma siccome non ho il risultato che vorrei butto tutto in caciara come se fossimo nella repubblica delle banane. Come è del resto provare a speculare sulla verbalizzazione errata di un voto in più o in meno che certo non sposta nulla».

Ma le irregolarità rispetto ai voti vanno, comunque, rilevate.

«I procedimenti elettorali sono pieni di irregolarità che nessuno verifica perché ininfluenti. Come pure è falso calcolare la percentuale dei voti di lista ai fini del premio di maggioranza senza considerare i voti dei sindaci. Tesi smentita dal giudice amministrativo e dal verbale predisposto dal Ministero. Ma tutto fa caciara. Un sistema che peraltro ho già visto all'opera».

A cosa si riferisce?

«Quando persero con Vendola, pur sapendo benissimo che era impossibile recuperare 14.000 voti, se le inventarono tutte per poter avere un fantomatico riconteggio che pur non portando a nulla avrebbe consentito di arrivare alle elezioni politiche dicendo che la sconfitta in Regione era ancora da verificare. Per fortuna allora avevo più tempo, e riuscì a scoprire che era tutto costruito a tavolino con il copia incolla e che la pretesa del riconteggio era inammissibile; e così disse su nostra richiesta il Consiglio di Stato. Ora stanno facendo la stessa cosa: siccome non abbiamo vinto vogliamo buttare tutto in vacca. Oltre all'inutile danno all'immagine della città, mi sembra rivelino soltanto di essere convinti di perdere al ballottaggio. Che rispondere? Se lo dicono loro, per una volta, non vi è motivo di dubitarne».

La commissione elettorale in queste ore è al lavoro. È previsto un termine ultimo entro il quale va trasmesso un risultato?

«La commissione deve chiudere i lavori in 48 ore da quando ha ricevuto la documentazione».

Con un ricorso al Tar è possibile impugnare l'esito del voto ed eventualmente quello relativo alle quattro sezioni di cui parliamo a Lecce?

«Come è giusto in uno stato di diritto si può contestare qualsiasi cosa, ma solo dopo l'esito del voto. Il Tar valuterà innanzitutto se la contestazione è relativa a una irregolarità formale e in tal caso dirà che è rilevante, come pure lo dista se le censure ammissibili riguardino un numero di voti insufficiente a ribaltare il risultato».

Se l'esito dello scrutinio dovesse decretare il ballottaggio, quando si tornerà alle urne?

«I comizi elettorali sono stati indetti per il 23 e il 24 ma la commissione dovrebbe terminare il suo lavoro entro il termine che hanno i candidati per comunicare gli apparentamenti in Prefettura. Termine che scade domenica. Siamo sul filo di lana perché se no se non si potrà rispettare tale adempimento, sarà necessario un Decreto per spostare il ballottaggio. E il disastro di immagine sarà completo. La commissione elettorale deve fare presto. Mi auguro che quando uscirà questa intervista abbia già terminato».