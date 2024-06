Comunali a Lecce, Luigi Quinto: «Esito del voto ancora incerto e casi anomali da verificare»

Avvocato Luigi Quinto, per quale ragione a quattro giorni dalla chiusura dei seggi a Lecce non si è ancora in grado di determinare un risultato certo?

«L'esito della recente tornata elettorale per il comune capoluogo è ancora incerto perché mancano i risultati finali di scrutinio di 4 delle 102 sezioni. Le ragioni sembrerebbero risiedere in alcune anomalie riscontrate nei verbali delle operazioni di scrutinio, afferenti la mancata corrispondenza tra il numero dei votanti ed il numero di voti registrati».

Quali passaggi burocratici mancano per stabilire se a vincere le elezioni sia stata Adriana Poli Bortone al primo turno oppure se la sfida contro Carlo Salvemini è rimandata al ballottaggio?

«Occorre completare le operazioni delle quattro sezioni ancora non definite e procedere con la sommatoria di tutti i voti conseguiti dai candidati alla carica di sindaco nelle 102 sezioni e verificare se questi superano per la candidata Poli Bortone la soglia del 50% dei voti validi».

Dallo scorso martedì è al lavoro su quattro sezioni la commissione elettorale centrale: quali sono le funzioni di questo organo? E quali i tempi limite delle decisioni, se previsti?

«Il mancato completamento delle operazioni da parte del seggio ha determinato una devoluzione delle attività residue all'Ufficio centrale elettorale presso il Tribunale di Lecce.

L'Ufficio centrale ha il compito di procedere in via surrogatoria al completamento delle operazioni non ultimate dalle sezioni e, successivamente, di riepilogare i voti riportati dai candidati alla carica di sindaco in tutti gli uffici elettorali di sezione. Se uno dei due candidati supera la soglia del 50% dei voti validi (nella specie, tale opzione sembra possibile solo in favore della senatrice Poli Bortone), l'Ufficio centrale ne proclama l'elezione alla carica di sindaco. Qualora, invece, l'Ufficio riscontri il mancato raggiungimento della soglia, dichiara ammessi al turno di ballottaggio i due candidati più suffragati. Una volta determinate le percentuali di voto conseguite dai candidati alla carica di sindaco, le operazioni dell'Ufficio centrale proseguono per determinare la cifra elettorale di lista o di gruppo di liste e la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste seguono la proclamazione del sindaco. Non vi sono dei termini prestabiliti per la conclusione delle operazioni da parte dell'Ufficio centrale, perché i tempi dipendono dalla specificità dei casi. Tuttavia, queste devono essere completate celermente al fine di consentire lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio. Martedì l'Ufficio centrale ha concluso le operazioni per la sezione n. 25. Si ha notizia che nella giornata di oggi (ieri, ndr) saranno esaminate, e se del caso completate, le operazioni di scrutinio delle sezioni n. 26 e 35. Se i lavori andranno avanti come previsto, nella giornata di domani 13 giugno si completeranno le operazioni dell'ultima sezione, la n. 88. Dopo di che si conoscerà l'esito, risultante dai verbali, della proclamazione a sindaco al primo turno della senatrice Poli Bortone ovvero della indizione del turno di ballottaggio».

Con un ricorso al Tar è possibile impugnare l'esito di tutto il voto o eventualmente solo quello relativo alle quattro sezioni ancora da definire?

«È senz'altro possibile ricorrere al Tar avverso l'esito del voto, con riferimento ad ogni fase del procedimento elettorale (quindi sia avverso i risultati del primo turno che verranno dichiarati dall'Ufficio centrale, sia avverso l'esito dell'eventuale turno di ballottaggio). È altresì possibile contestare l'esito del voto anche di una sola o più sezioni. Occorre però attendere la conclusione dell'intera tornata elettorale».

In caso di ballottaggio, quando si tornerà al voto?

«Il turno di ballottaggio è fissato indifferibilmente per la seconda domenica successiva allo svolgimento del primo turno, quindi, in tale ipotesi, si tornerà al voto il 23 giugno».

C'è il rischio che una battaglia di ricorsi possa far slittare o perfino saltare il secondo turno?

«Il rischio non sussiste. Il ricorso al Tar, quand'anche si riferisca alle operazioni ed ai risultati del primo turno, può essere proposto solo a conclusione dell'intero procedimento elettorale, come previsto dall'art. 130 del codice del processo amministrativo, che si verifica con la proclamazione del sindaco e dei consiglieri, quindi all'esito dell'eventuale ballottaggio».