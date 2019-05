Comunali, la sfida dei candidati sui programmi: tutte le idee e i progetti - LEGGI IL TESTO INTEGRALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pug, ambiente, marine, cultura, decoro, lavori pubblici, servizi sociali: ecco cosa pensano Saverio Congedo (centrodestra), Carlo Salvemini (centrosinistra), Adriana Poli Bortone (civiche di centrodestra), Arturo Baglivo (Movimento Cinque Stelle) e Mario Fiorella (Sinistra Comune), cioè i cinque candidati sindaco per la città di Lecce.I programmi, forniti dagli staff dei candidati al Nuovo Quotidiano di Puglia e depositati in Comune, delineano l'idea e le differenze di visione per Lecce che ciascun aspirante sindaco ha confezionato per questa sfida. Ed è su queste idee e differenze che, il 26 maggio prossimo, i leccesi chiamati al voto esprimeranno la loro preferenza, scegliendo il nuovo sindaco ed eleggendo i componenti del Consiglio comunale. Sui programmi, ancora, l'Aula sarà chiamata ad esprimere il suo primo voto, in una "simbolica" fiducia che aprirà la nuova consiliatura leccese.Ai lettori del giornale e ai cittadini, la possibilità di approfondire e conoscere - citando Einaudi - per deliberare, consapevolmente. Buona lettura.