Verso le Comunali a Gallipoli, Minerva tenta il bis con 12 liste: pienone di avvocati, fra donne e volti nuovi

«Continuiamo il lavoro iniziato. Insieme, perché la nostra è una città unita». Lapidario, sicuro di sé, il sindaco uscente Stefano Minerva conferma la sua ricandidatura e aggiunge: «Un’amministrazione non si può valutare in soli cinque anni». Sono ben 12 le liste che accompagneranno l’ancora sindaco e prossimo candidato Stefano Minerva nella calda campagna elettorale.

Dall’altra parte della barricata il suo antagonista, l’avvocato Flavio Fasano (in campo con cinque liste, una sesta è in via di definizione), che già nella tornata elettorale di cinque anni fa dovette accettare la sconfitta per qualche centinaio di voti al ballottaggio. Si parte dunque da 12 liste confermate. «Un importante segnale del lavoro svolto in questi anni in termini di unità e coesione politica - spiega Minerva - è che tutte le forze politiche attualmente in maggioranza hanno confermato la volontà ad accompagnarmi in questo percorso insieme ad altre espressioni del civismo e dell’associazionismo gallipolino. Tantissimi giovani e donne, rappresentano il 40 per cento della coalizione. Numerosi i professionisti che hanno scelto di dare il loro contributo alla città, tra cui medici e avvocati».

Le liste



Il gruppo “Noi Giovani con Minerva” che nel 2016 è stata la lista più suffragata, ha scelto di stare nuovamente accanto a Minerva. In particolare con il consigliere uscente Gianpaolo Abate, di nuovo in prima linea. Anche l’avvocato Riccardo Cuppone scende in rappresentanza di tutti i giovani professionisti con la medesima lista, insieme a Francesco Liaci - esponente dell’associazionismo universitario - , e al giornalista Davide Boellis.

Anche il gruppo politico “Grande Gallipoli”, con l’appoggio del consigliere uscente, l’architetto Cosimo Giungato, e di Corrado Venneri. La coalizione include “Fratelli di Scoglio” che un paio di settimane fa ha pubblicamente confermato l’adesione al progetto, guidato da Luigi Cazzella e dall’avvocato Luigi Suez.

«Il Movimento 5 Stelle con a capo Luigi Alessandrelli e buona parte del tessuto imprenditoriale gallipolino che ha scelto di schierarsi al mio fianco – continua il sindaco - non dimentichiamo che “Cantiere 73014” rappresenta la componente dei commercianti della città e che lo stesso Matteo Spada, presidente dell’associazione Commercianti ed Imprenditori di Gallipoli, ha unito volti giovani e commercianti del settore come l’imprenditore Paolo Demitri, il dirigente calcistico Giorgio Della Ducata ed anche Luigia Manzolelli, nota musicista gallipolina».

L’assessore uscente al Turismo, Titti Cataldi, espressione della “Puglia in più”, si schiera insieme al consigliere uscente, il medico fisiatra Antonio Faita, al sindacalista Massimo Esposito e all’imprenditore Marcello Barone. Il presidente del Consiglio comunale, Rosario Solidoro, sarà a capo della lista “Agire insieme con Minerva” insieme al consigliere attuale Cosimo Nazaro e all’avvocato Fabrizio Ferilli.

Nella coalizione i “Democratici” il consigliere uscente Tony Piteo, con il già assessore Felice Stasi e il presidente del “Comitato ospedaliero Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli”, Giacinto Scigliuzzo, e la dottoressa Stefania Fontanarosa. Tra i nomi rilevanti anche Teresa Chianella, presidente commissione Pari Opportunità della Provincia che diviene esponente della lista “Popolari per Gallipoli” insieme al consigliere uscente Vincenzo Piro, attualmente presidente della commissione Sanità del Comune di Gallipoli, il sindacalista Silvio Cataldi e l’avvocato Fabrizio Mauro.

Ancora, il consigliere Salvatore Giuglielmetti con la lista “Crescere Insieme” e la lista “La Forza del Cuore” rappresentata dagli ex amministratori Giancarlo Padovano e Francesco Fedele. Infine, la lista “È giunta l’ora” con l’avvocato Francesco Piro e l’imprenditore balneare Ugo Ghiaccio.