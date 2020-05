C'è commissione ma il municipio è chiuso, l'opposizione protesta: «Denunceremo tutto»

Pippi Mellone chiude il Comune e i consiglieri comunali rimangono fuori. Impossibile riunire i componenti della commissione consiliare "Controllo e Garanzia", l’unica la cui presidenza è assegnata a un rappresentante dell'opposizione. Duro il presidente della commissione, il consigliere comunale Lorenzo Siciliano: "Abbiamo trovato il portone della casa comunale chiuso e ci è stato impedito di accedere all’interno dell’aula consiliare per tenere i regolari lavori della commissione di controllo e garanzia, un organismo istituzionale. Sia ben chiaro che a noi non ci fermano né le loro violazioni di legge né la loro presunzione di onnipotenza, che oggi denunceremo a tutte le autorità giudiziarie e governative, perché Nardò non sarà mai l’appartamento privato di qualcuno". Pronta la risposta del sindaco Pippi Mellone, che ricorda come ormai le riunioni in videoconferenza siano la prassi: "Cinque tizi pretendono di svolgere una commissione inutile e illegittima convocando 20 persone in nella sala consiliare. D’altronde loro sono loro e gli altri non sono...". Ultimo aggiornamento: 19:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA