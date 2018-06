Parabita, il Consiglio di Stato sospende il verdetto del Tar: in Comune tornano i commissari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amministrazione Cacciapaglia torna a casa e in Comune si insediano i commissari prefettizi. Nuovamente. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto la richiesta di sospendere il giudizio del Tar presentata dalla prefettura di Lecce e dal Viminale. Con quel verdetto, il Tar Lazio aveva accolto le richieste del sindaco Cacciapaglia e annullato lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. I giudici di Palazzo Spada, dunque, sembrano aver ritenuto che, nell'appello della prefettura, vi siano elementi meritevoli per decretare la sospensione di quella sentenza e il ritorno dei commissari. L'udienza di merito è fissata al 27 settembre.