Parabita, domani la decisione dei giudici: commissari o avanti con la Giunta Cacciapaglia

Arriverà domani mattina l’ordinanza del Consiglio di Stato che deciderà se a Parabita torneranno i commissari straordinari o rimarrà in carica il sindaco Alfredo Cacciapaglia, in attesa della sentenza ultima e definitiva sulla questione scioglimento per mafia.Il caso è stato discusso questa mattina a Palazzo Spada a Roma, dove i giudici sono stati chiamati a valutare in primis l’istanza cautelare di sospensiva che, se accolta, congelerebbe l’efficacia della sentenza del Tar Lazio e riporterebbe i funzionari prefettizi in città. La loro risposta si attende dunque per domattina. Nel frattempo, però, c’è una data, quella del 27 settembre, appuntamento fissato dai togati romani per discutere il merito della questione, a partire proprio dall’ammissibilità del ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato, presentato oltre i termini.