​Commendatore ordine al merito della Repubblica Italiana: premio alla salentina De Giovanni

Si è tenuta la manifestazione di conferimento del titolo di Commendatore ordine al merito della Repubblica italiana: Maria De Giovanni è l’unica donna del Salento ad aver ricevuto l’ambito riconoscimento direttamente dal Prefetto di Lecce Luca Rotondi nella cerimonia che si è tenuta presso la Scuola di Cavalleria della città.

Maria De Giovanni è scrittrice legata al sociale ed è una delle donne del Salento più premiate per il suo impegno rivolto alle persone con Sclerosi Multipla, attraverso vari percorsi socio- assistenziali. È presidente dell'associazione Sunrise Onlus che promuove come punto cardine la fisioterapia a mare per persone con Sclerosi Multipla e patologie neurologiche, l’unico progetto in tutta Italia che attira pazienti da tutta Italia.

Di lei e dei suoi libri il Presidente Mattarella scrive: “Sono venuto a conoscenza come Capo dello Stato dell’operato encomiabile della signora De Giovanni che con energia e impegno sociale, si dedica alla divulgazione della propria esperienza esistenziale.

Il contributo appassionato della signora De Giovanni è prezioso perché richiama tutti noi alla riflessione e all’attenzione solidale verso il prossimo”.

«Sono orgogliosa di questo riconoscimento - dice Maria – La Repubblica Italiana riconosce un merito, è un onore riceverlo, dedico questo riconoscimento a chi non ha voce, a chi si serve di me per avere aiuto, per non essere un numero nella società ma un essere umano».