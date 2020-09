© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcinacci dal palazzo, proprio accanto al palco allestito in piazza Sant'Oronzo per il rush finale dei comizi elettorali, in vista del voto per referendum e Regionali, i prossimi 20 e 21 settembre.Paura, dunque, nel centro di Lecce : la caduta è avvenuta, fortunamente, quando sul posto non c'era nessuno. La Municipale ha provveduto a transennare l'area.