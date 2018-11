LA NOTA DEI 5 STELLE

Queste operazioni di informazione distorta della realtà

LA REPLICA DELLA CGIL

non ha avuto alcuna notizia ufficiale dall’azienda in merito al calo dei flussi di attività,

Il caso Comdata denunciato dalla Cgil salentina, secondo cui il primo effetto del decreto dignità firmato Di Maio sarebbe stato il mancato rinnovo di 200 contratti precari per call center di Lecce, aveva scatenato la dura reazione del Movimento 5 Stelle.Cinque deputati pentastellati hanno firmato una nota stampa in cui contestano il merito della posizione assunta dal sindacato con una nota di giovedì e il metodo, rimproverando gli organi di informazione di non aver fatto i dovuti approfondimenti.«Un sindacato lancia un allarme campato in aria e strumentale e certa stampa non va a fondo alla notizia attaccando una legge che non ha niente a che vedere con l'accaduto, diffondendo l'idea che centinaia di lavoratori interinali perderanno il lavoro nel Salento a causa del Decreto Dignità. Per fortuna i cittadini sanno che il Decreto Dignità è diventato attuativo solo da due giorni. Continua questa operazione di rovesciamento della realtà per screditare il MoVimento 5 stelle, anche a costo di perseguire tesi ridicole e, secondo quanto ci è stato assicurato, assolutamente false», scrivono i deputati del MoVimento 5 Stelle, Veronica Giannone, Leonardo Donno, Soave Alemanno, Diego De Lorenzis, Nadia Aprile e Michele Nitti."Dopo gli articoli apparsi ieri su alcuni quotidiani locali, ci siamo interfacciati con i sindacati Cigl e Uil. Entrambi i referenti hanno confermato che non c’è stato nessun licenziamento da parte della Comdata ma che ai circa 130 lavoratori interinali è scaduto il contratto e non c’è stato rinnovo per l’abbassamento dei flussi di lavoro, così come accade ogni anno in questo periodo. Inoltre, a circa 300 persone sono stati rinnovati i contratti e, entro due mesi, 120 lavoratori saranno stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato”.“– proseguono i cinque - ledono soprattutto i cittadini: dopo anni di precarizzazione selvaggia, con il decreto dignità ripristiniamo i diritti; con la crescita e gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato siamo certi che si vedranno presto tutti gli aspetti positivi di questa riforma”.«La discussione che si è sviluppata in queste ultime ore sulla stampa e sui social sembra artefatta e fuori obiettivo». Tommaso Moscara, segretario generale della Sl-Cgil di Lecce e Brindisi, risponde alla nota diramata stamane dai deputati salentini del Movimento Cinque Stelle. «Ho ripetuto queste stesse parole venerdì sera alla deputata Veronica Giannone. Lo dico perché improvvidamente nella nota si fa il nome della Cgil. Ancora una volta accade che mostrando la luna qualcuno continui a guardare il dito. Alla parlamentare, durante una serena telefonata, ho sostenuto ciò che la Coordinatrice provinciale del Nidil-Cgil Lecce, Sabina Tondo, ha scritto sul suo comunicato: una posizione che sposo in toto. Intanto il problema non è Comdata, cioè una delle più importanti aziende del Salento: chiunque abbia letto il comunicato sa che l’azienda è solo uno dei vari casi di un fenomeno più ampio.In nessuna parte del comunicato del Nidil si parla di licenziamenti, ma piuttosto di conclusione di contratti, che mentre prima del decreto venivano rinnovati anche sino a 36 mesi, oggi già a 12 vengono stoppati. Nello stesso tempo non posso confermare i numeri che il M5S fornisce nel comunicato: né quelli che riguardano gli interinali a cui non è stato rinnovato il contratto (molti più di 130; confermo che sono circa 200), tantomeno quelli sulle eventuali assunzioni a tempo indeterminato, che ovviamente auspico si realizzino ma il cui dato mal si concilia con l’affermazione di un presunto calo dei volumi. Delle due l’una: o c’è un calo di produzione e allora si lasciano a casa i lavoratori; o c’è la conferma dei volumi e si stabilizzano i lavoratori interinali. A tal proposito preciso infine che la Slc-Cgiltranne in pochissime commesse, come è fisiologico che sia in questo periodo.Detto ciò voglio sottolineare che la questione del blocco dei contratti entro i 12 mesi per evitare di inserire la causale del rinnovo è da qualche settimana una prassi sistematica anche in altre aziende del territorio».Ma il sindacato allarga il discorso che non riguarda solo Comdata. «Penso ad esempio a, dove per paura di aprire contenziosi e vertenze i lavoratori vengono bloccati entro i 12 mesi: prima dell’entrata in vigore del Decreto Di Maio, che ribadisco è in vigore dal 14 luglio, non dal 1° novembre, si arrivava tranquillamente fino a 32 mesi».Per concludere, ribadisco che il Decreto Di Maio è monco: seppure scritto con le migliori intenzioni (e non ho motivo di dubitare che sia così), l’unico risultato che al termine del regime transitorio (dal 14 luglio al 31 ottobre) esso comporta è il fermo dei contratti. Dovrebbe piuttosto prevedere opzioni tali da incentivare le aziende tutte a stabilizzare i lavoratori a tempo determinato e gli interinali, a maggior ragione a fronte di flussi di attività importanti, come nei due casi in questione, Comdata e Poste Italiane».