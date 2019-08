Coltivava marijuana in casa, nei guai noto imprenditore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUTROFIANO – Insospettabile imprenditore ai domiciliari per droga. I carabinieri hanno infatti rinvenuto presso l'abitazione di Antonio Ligori, 43enne, titolare di una ditta che produce formaggi e nota in tutta la provincia mezzo chilo di marijuana secca e già suddivisa in barattoli, mentre all'esterno c'erano sei grosse piante nascoste tra i cu,uli di paglia. L’operazione antidroga è stata condotta in mattinata daicarabinieri della stazione di Cutrofiano (dipendenti dalla Compagnia di Gallipoli). I militari, alla buon’ora, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, che in casa aveva anche denaro contante e bilancini di precisione.