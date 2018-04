Colpo alla banca Popolare Pugliese, ladri via con 25mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In quattro, con il volto coperto da passamontagna, attorno alle 2 della scorsa notte hanno presi di mira la filiale della Banca Popolare pugliese di Alliste, in piazza San Quintino.Mediante l’utilizzo di un piattello contenente polvere pirica hanno fatto esplodere lo sportello bancomat, asportando le banconote contenute all’interno per un totale di circa 25mila euro. Poi, in fretta come erano arrivati, si sono dileguati a bordo di un'Audi di colore grigio scuro.Sull'episodio indagano i carabinieri di Racale.