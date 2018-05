Colpito da una bici, sviene in piazza: paura per un bimbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La serata di gioco in piazza sfiora la tragedia: un bambino impenna con la bicicletta e ne travolge uno più piccolo, impegnato in quel momento a giocare a calcetto con alcuni amichetti. Colpito violentemente alla testa dalla ruota anteriore della bici, il bimbo ha anche perso i sensi, facendo temere il peggio per alcuni istanti. Fortunatamente ora è fuori pericolo, ma è tenuto sotto osservazione da parte dei medici.È la domenica di paura vissuta nella centralissima piazza dei Cappuccini, a Tricase, dove un fanciullo di soli 7 anni è rimasto inavvertitamente ferito dalla bicicletta condotta da un altro bimbo di 10 anni, che in quel momento pare stesse effettuando alcune acrobazie “pericolose” in sella alla sua due ruote.Tutto è accaduto nella serata dell’altro ieri, quando erano circa le 20. Lo sfortunato stava dando due calci al pallone insieme ad altri piccoli amici in piazza, quando improvvisamente è stato colpito alla testa dalla ruota anteriore della bici, condotta dall’altro bambino di qualche anno più grande, intento - stando ad alcune testimonianze - ad eseguire alcune impennate. Un urto violento, che lo ha fatto crollare per terra immobile, esanime, gettando nel panico tutti i presenti.Ripresa conoscenza prima dell’arrivo dei soccorritori del 118 di Tricase - che nel frattempo erano partiti dal vicino ospedale cittadino con “codice rosso”, visto che il bimbo ferito aveva perso i sensi - il minore è stato quindi trasportato a sirene spiegate alla volta del “Panico”, dove è stato poi ricoverato a causa di un trauma cranico commotivo.Sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso, Tac inclusa, è stato infine ricoverato per ulteriori controlli. Le condizioni del bambino ferito non sono gravi, ma data la sua giovanissima età, come detto, è tenuto sotto osservazione. Da domenica sera è ricoverato nel reparto di Pediatria, in attesa che possa riprendersi del tutto dalla terribile esperienza, che forse si sarebbe potuta evitare. Sia lui sia l’altro bimbo, infatti, non avrebbero potuto giocare sulla piazza, giacché da anni vige sullo slargo un’ordinanza sindacale, che vieta qualsiasi tipo di gioco e gli adulti devono vigilare perché sia rispettata.