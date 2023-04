Colpito da malore mentre balla la pizzica, muore durante la festa di paese

Colpito da un malore durante la festa in paese, si accascia a terra e muore. È accaduto questa sera a Taurisano, nel Salento, durante i festeggiamenti per la Madonna di Leuca.

I fatti

L’uomo, un 57enne del posto, stava trascorrendo la serata in compagnia di familiari e conoscenti nella zona dei festeggiamenti, sulla strada per Acquarica del Capo, quando ha improvvisamente avuto un malore, pare per un arresto cardiaco.

Immediatamente soccorso dai volontari della protezione civile, che erano sul posto, e poi dai sanitari del 118 arrivati da Ugento e da Casarano, per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia del commissariato cittadino, diretti dal vicequestore Salvatore Federico, che dopo le verifiche di rito, sentito anche il magistrato di turno, hanno lasciato la salma nella disponibilità dei familiari.